Москва, , 10:07 — REGNUM Московское «Динамо» ушло на карантин в полном составе после обнаружения коронавируса у футболистов команды. Об этом 20 июня сообщает «Чемпионат».

По информации издания, коронавирус выявлен у полузащитника Шарля Каборе и нападающего Клинтона Н'Жье.

Теперь проведение матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» находится под вопросом. Один из вариантов — перенос игры на июль, когда будет свободное окно в календаре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у шести футболистов «Ростова» был выявлен коронавирус, однако «Сочи» отказался переносить игру. В итоге ростовский клуб выставил на матч юниорский состав, который проиграл «Сочи» со счётом 1:10.

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