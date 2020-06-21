Барселона, Испания, , 09:46 — REGNUM «Леванте» одержал победу над «Эспаньолом» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Леванте» голы забили Борха Майораль (14) и Энис Барди (67). Кроме того, автогол на счету защитника «Эспаньола» Адрия Педросы (87).

«Эспаньол» смог ответить голом защитника Давида Лопеса на 28-й минуте.

На сегодняшний день «Леванте» набрал 38 очков и находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» идёт на 20-м месте с 24 очками.

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