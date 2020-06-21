Бильбао, Испания, , 09:42 — REGNUM «Атлетик» (Бильбао) одержал победу над «Бетисом» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил на седьмой минуте полузащитник «Атлетика» Иньиго Мартинес. А на 86-й минуте хавбек «Бетиса» Серхио Каналес не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Атлетик» набрал 42 очка и находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» идёт на 14-м месте с 34 очками.

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