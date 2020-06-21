Уотфорд, Великобритания, , 08:31 — REGNUM «Уотфорд» сыграл вничью с «Лестером» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 90-й минуте защитник «Лестера» Бенджамин Чилвел открыл счёт ударом в дальнюю «девятку». А спустя три минуты защитник «Уотфорда» Крэйг Доусон ударом через себя сравнял счёт.

На сегодняшний день «Уотфорд» набрал 28 очков и находится на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с 54 очками идёт на третьем месте.

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