Брайтон, Великобритания, , 08:24 — REGNUM Лондонский «Арсенал» проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:2.

На 68-й минуте нападающий «Арсенала» Николя Пепе открыл счёт, пробив в дальний угол ворот с угла штрафной площади. На 75-й минуте защитник «Брайтона» Льюис Данк восстановил равновесие в счёте.

Победу «Брайтону» принёс гол форварда Ниля Мопе на 95-й минуте матча.

На сегодняшний день «Арсенал» набрал 40 очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 32 очками идёт на 15-м месте.

Читайте также: «Вулверхэмптон» одержал победу над «Вест Хэмом» в АПЛ