Борнмут, Великобритания, , 08:12 — REGNUM «Кристал Пэлас» одержал победу над «Борнмутом» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Кристал Пэлас» голы забили полузащитник Лука Миливоевич (12) и нападающий Джордан Айю (23).

На сегодняшний день «Кристал Пэлас» набрал 42 очка и находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 27 очками идёт на 18-м месте.

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