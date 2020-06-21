Лас-Вегас, США, , 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.

Блэйдс одержал победу единогласным решением судей — 48−46, 48−47, 49−46.

Американский боец удачно переводил бой в партер. На его счету 14 тейкдаунов, тогда как у Волкова всего один. При этом по количеству точных ударов преимущество у российского бойца — 127 против 116.

Для Блэйдса эта победа стала 14-й в карьере. На счету Волкова 31 победа и восемь поражений.

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