Тегеран, , 17:00 — REGNUM Президент Международной федерации шахмат (Fédération Internationale des Échecs) высоко оценил способности и результативность иранских шахматистов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 июня.

Об этом Аркадий Дворкович заявил на встрече с послом Ирана в Российской Федерации Каземом Джалали. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Дворкович высоко оценил способности иранских шахматистов, заявив, что позиция Ирана в мировом рейтинге очень привлекательна. «Это свидетельствует об успехах Шахматной федерации Ирана в подготовке больших талантов», — отметил он.

Впервые в истории иранских шахмат иранец пробился в третий раунд чемпионата мира FIDE в российском Ханты-Мансийске 24 сентября 2019 года.

16-летний иранец Алиреза Фирузя выиграл вторую партию у россиянина Даниила Дубова и стал первым иранским шахматистом всех времен, вышедшим в третий раунд Кубка мира FIDE. Эксперты называют этот матч целым триллером.

Ранее экс-президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов назвал Иран родиной шахмат, которая заслужила право быть избранной хозяйкой чемпионата мира среди женщин.

Шахматная федерация Ирана к настоящему времени организовала в стране более 100 соревнований.