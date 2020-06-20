Киев, , 22:54 — REGNUM Футболисты донецкого «Шахтёра», переигравшие на стадионе «Олимпийский» в Киеве «Александрию» (3:2) в матче 27-го тура, досрочно стали чемпионами Украины. Об этом сообщается 20 июня на сайте украинской команды.

«Шахтер» обыгрывает «Александрию» и досрочно завоевывает золотые медали чемпионата Украины — 2019/20» — говорится в сообщении.

В составе победителей голевыми действиями отметились Тете (дубль) и Тайсон. У проигравших мячи забили Евгений Банада и Максим Третьяков. Благодаря этой победе «Шахтер» стал недосягаем в турнирной таблице для конкурентов.

Отметим, что футбольный клуб «Шахтёр» в четвёртый раз подряд занял первое место в чемпионате Украины.

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