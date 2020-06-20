Москва, , 15:19 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отменить результаты футбольного матча «Сочи» — «Ростов».

"Надо встать на защиту футболистов «Ростова», отменить результаты матча и назначить повторную игру, когда команда сможет выставить свой основной состав», — заявил Жириновский.

Эпидемия — это форс мажорные обстоятельства, уверен парламентарий.

«Нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата. Ответственность лежит и на руководстве города Сочи», — полагает Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Сочи» обыграл «Ростов» на домашнем стадионе со счетом 10:1. И причина разгрома — в том, что ростовчане играли запасным составом. Отказ «Сочи» перенести матч вызвал осуждение многих болельщиков.