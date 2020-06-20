Лондон, , 14:35 — REGNUM Поправки в регламент сезона 2020 года приняла «Формула-1». Об этом 20 июня сообщается на сайте «королевских автогонок».

Изменения в регламенте касаются таких гоночных процедур, как старт, возобновление гонки, а также церемонии награждения, стартовой решётки.

В частности, введены ограничения, касающиеся присутствия членов команд на стартовой решётке. Стюардам в исключительных обстоятельствах будет разрешено работать удалённо.

Поправки в регламент ранее были утверждены Всемирным советом по автоспорту Международной автомобильной федерации (FIA).

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