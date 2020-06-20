Париж, , 14:25 — REGNUM Посещение зрителями футбольных матчей разрешило правительство Франции с 11 июля. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на стадионы будут допускать до 5 тыс. зрителей. При этом к началу нового сезона это цифра может вырасти.

Напомним, 28 апреля чемпионат Франции был досрочно завершен из-за коронавируса. Команды успели провести 28 из 38 туров. Чемпионом был признан ПСЖ.

При этом проведение Кубка Франции и Кубка французской лиги остается в силе. В финале Кубка Франции ПСЖ встретится с «Сент-Этьеном», а в финале Кубка лиги — с «Лионом».

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