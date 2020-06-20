Ньон, Швейцария, , 14:05 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал французский футбольный клуб «Марсель» за нарушение правил финансового «фэйр-плей». Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что кроме штрафа, «Марсель» могут лишить 15% призовых, которые он сможет заработать, выступая в еврокубках в сезонах 2020/21 и 2021/22.

Причиной штрафных санкций в отношении клуба стало нарушение условий соглашения с УЕФА, которое было подписано в июне 2019 года после установления факта нарушения правил финансового «фэйр-плей» (безубыточности бюджета).

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