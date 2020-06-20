Москва, , 13:55 — REGNUM Главным арбитром матча Кубка России по футболу между «Шинником» и «Уралом» будет Игорь Панин. Об этом 20 июня сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Помогать ему будут лайнсмены Александр Богданов и Денис Березнов. Резервным арбитром станет Павел Шадыханов, инспектором матча назначен Владимир Енютин.

Планируется, что матч состоится 24 июня.

Первоначально встреча между «Шинником» и «Уралом» должна была пройти 4 марта. Однако тогда матч был перенесён из-за плохого состояния поля на стадионе в Ярославле.

Читайте также: Матч Кубка России по футболу в Ярославле перенесён из-за неготовности поля

Позже матч был назначен на 18 марта, но его проведению помешала уже пандемия коронавируса.

Читайте также: Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за коронавируса