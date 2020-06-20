Москва, , 13:40 — REGNUM Федерация бокса России перенесла на неопределённый срок турнир, который должен был пройти 24 июня в Москве. Об этом 20 июня сообщил президент организации Умар Кремлёв.

«Перенесли шоу из-за того, что не всем смогли подобрать соперников. Границы закрыты, и это сказалось», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Планировалось, что турнир пройдёт 24 июня в Москве и станет вторым после паузы, вызванной пандемией коронавируса. В главном бою должен был выступить трёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый после перерыва боксёрский турнир прошёл в Москве 15 июня. В главном бою российский боксёр Харитон Агрба победил представителя Армении Манука Диланяна.

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