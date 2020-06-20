Лас-Вегас, США, , 13:25 — REGNUM Украинский боксёр Василий Ломаченко может провести бой с американцем Теофимо Лопесом 19 сентября. Об этом 20 июня заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, сообщает BoxingScene.

«Мы планируем организовать эту встречу к 19 сентября. Она состоится в Лас-Вегасе», — сказал Арум.

Этот поединок может стать объединительным по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в лёгком весе.

Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO. Лопес — обладатель пояса по версии IBF.