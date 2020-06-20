Турин, Италия, , 12:58 — REGNUM Защитник Алекс Сандро полузащитник Сами Хедира не сыграют за «Ювентус» в ближайших матчах. Об этом 20 июня сообщается на сайте туринского клуба.

Отмечается, что у Сандро выявлено повреждение связки колена после финального матча Кубка Италии с «Наполи». 29-летний защитник пропустит не менее трёх недель.

У Хедиры зафиксирована травма приводящей мышцы правого бедра. В ближайшее время 33-летний хавбек пройдёт обследование, по итогам которого будут определены сроки восстановления.

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