Тамбов, , 12:44 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» заключил контракт с полузащитником Никитой Саламатовым. Об этом 20 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал соглашение с 26-летним игроком, которое рассчитано до конца сезона 2019/20 с возможностью продления ещё на один сезон.

В составе «Тамбова» Саламатов будет играть под седьмым номером. Его уже включили в заявку команды.

До этого Саламатов играл за владивостокский «Луч». В сезоне 2019/20 он провёл 16 матчей в ФНЛ, в которых забил два гола. Ранее он выступал за «Химки», «Зенит-2», «Тюмень», «Сочи» и другие команды.

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