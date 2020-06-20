Тампа, США, , 12:34 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» подтвердил пять случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 июня сообщается на сайте клуба.

«Нам стало известно, что о положительных тестах у трёх игроков и двух сотрудников клуба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что игроки были изолированы, их заболевание протекает в бессимптомной форме, не считая нескольких случаев повышения температуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в НХЛ тесты на коронавирус у 11 игроков дали положительный результат.

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