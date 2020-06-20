Красноярск, , 11:51 — REGNUM В матче первого тура чемпионата России по регби московский клуб «Слава» победил на выезде «Красный Яр». Встреча завершилась со счётом 13:10.

У «Славы» попытка на счету Михаила Сидорова, очки также набрали Герхард Нортье и Джин Уиллемс. В составе «Красного Яра» одну попытку занёс Евгений Коломийцев, еще пять очков в активе Юрия Кушнарева.

Чемпионат России должен был начаться в апреле, но старт турнира был отложен из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат с участием десяти клубов пройдёт до 28 августа, после чего в плей-офф борьбу за медали продолжат шесть команд.