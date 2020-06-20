Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM Болельщики футбольного клуба «Ростов» встретили молодых игроков команды, которые принимали участие в матче с «Сочи» в 23-м туре чемпионата России. Об этом 20 июня сообщается на странице клуба в Instagram.

«Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона «Олимп-2». Спасибо вам за поддержку», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/CBonWDuIdyd/

Как сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1. При этом за «Ростов» играла молодёжная команда, состоящая из футболистов 2002—2003 годов рождения.

Ранее у шести игроков «Ростова» был выявлен коронавирус, из-за чего вся команда ушла на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе матча, но руководство «Сочи» ответило на это отказом.

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