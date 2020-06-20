Ливерпуль, Великобритания, , 11:04 — REGNUM Нападающий Мохамед Салах и защитник Эндрю Робертсон могут пропустить матч «Ливерпуля» с «Эвертоном». Об этом 20 июня сообщает The Atletic.

Отмечается, что Салах и Робертсон испытывают проблемы с физической формой.

Дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» пройдёт 21 июня. Лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль», которому достаточно набрать шесть очков в девяти матчах, чтобы стать чемпионом.

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