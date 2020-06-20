Нью-Йорк, США, , 09:50 — REGNUM Теннисный арбитр Армандо Альфонсо Беларди Гонсалес отстранён на 2,5 года за то, что не сообщил о попытке вовлечь его в коррупционную схему. Об этом 20 июня сообщает организация Tennis Integrity Unit (TIU).

«Хотя он не участвовал в схеме, нераскрытие информации TIU является коррупционным преступлением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 40-летний арбитр, который работал на матчах Открытого чемпионата США, признан виновным в том, что в 2018 году не сообщил о двух попытках вовлечь его в коррупционную схему, целью которой была манипуляция результатами матчей.

Срок отстранения отсчитывается с 18 июня. Судья также получил штраф в размере $5 тыс., но заплатит только $1 тыс., если в будущем не допустит нарушений антикоррупционных правил.

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