Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM Футболисты «Урала» прошли тестирование на коронавирус перед матчем с казанским «Рубином». Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе клуба.

Все тесты дали отрицательный результат. Сейчас все футболисты основного состава, кроме нападающего Павла Погребняка, готовы сыграть в матче с «Рубином».

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Рубином» состоится 20 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая «Урал» объявил о положительном тесте на коронавирус у Погребняка, а 3 июня его уже выписали из больницы. 17 июня Погребняк пропустит ближайшие два матча в связи с восстановлением.

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