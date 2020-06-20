Лас-Вегас, США, , 08:55 — REGNUM Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может закрыть женский полулёгкий дивизион, если карьеру завершит Аманда Нуньес. Об этом 20 июня сообщает MMA Fighting.

«Наверное, мы не будем продолжать поединки в полулегком дивизионе без Аманды», — сказал президент UFC Дэна Уайт.

Он добавил, что Нуньес может делать все, что хочет, поскольку она достигла всего как профессионал.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Нуньес победила Фелисию Спенсер и защитила титул в полулёгком весе. Она является чемпионкой в двух дивизионах — полулёгком и легчайшем.

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