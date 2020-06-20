Вашингтон, , 08:31 — REGNUM В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) тесты на коронавирус у 11 игроков дали положительный результат. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе лиги.

«На данный момент более 200 хоккеистов прошли тестирование. Положительный результат был выявлен у 11 игроков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все заразившиеся хоккеисты переведены на карантин, их имена называться не будут.

Напомним, в конце мая НХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат и планирует продолжить сезон с плей-офф. С 8 июня командам разрешили проводить тренировки.

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