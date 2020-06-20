Лондон, , 00:12 — REGNUM 19 июня «Тоттенхэм» в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» упустил победу над «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась боевой ничьей со счетом 1:1.

На 27-й минуте Стевен Бергвейн вывел «шпор» вперед после передачи Сержа Орье — 1:0. В конце матча 25-летний хавбэк сборной Португалии Бруну Фернандеш ударом с пенальти восстановил равновесие в счете — 1:1.

«Манчестер Юнайтед», набрав 46 очков, укрепился на пятой позиции. «Тоттенхэм» с 42-мя баллами расположился тремя строчками ниже.