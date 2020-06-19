Ростов-на-Дону, , 23:32 — REGNUM 17-летний вратарь Денис Попов, защищавший ворота ФК «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ с «Сочи», стал рекордсменом по числу отражённых мячей. На счету молодого игрока 15 сейвов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих.

«Просто готовился к игре, старался, работал, и Бог меня наградил. Я получил эту статуэтку. Я стараюсь пропущенный гол быстро забыть, чтобы реабилитироваться и играть дальше, как играл в начале. [Игра с «Сочи» — это] огромный опыт. Сыграли с такими игроками, спасибо им большое за этот матч. Надеюсь, мы прибавим во всём и будем играть ещё лучше», — отметил лучший игрок матча.

Как сообщало ИА REGNUM, матч 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи» завершилась со счётом 1:10 в пользу хозяев поля. В игре, которая состоялась на стадионе «Фишт», принял участие резервный состав донской команды. Основной состав вместе с тренерским штабом находится на карантине. У ряда игроков выявлен коронавирус.

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