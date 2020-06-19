Ростов-на-Дону, , 23:13 — REGNUM Несмотря на разгромный счёт матча 23-го тура РПЛ — 10:1 в пользу ФК «Сочи», молодые игроки «Ростова» — будущие чемпионы. Так прокомментировал результат игры президент донской команды Арташес Арутюнянц, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих.

«Наши ребята — большие молодцы и красавцы. Остальное неважно. Эти парни — будущие чемпионы», — сказал президент ФК «Ростов».

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» был вынужден отправить на матч в Сочи резервный состав. Против основного состава «Сочи» играли воспитанники донской футбольной академии и представители дубля. Средний возраст спортсменов — 17 лет.

Основной состав «Ростова» вместе с тренерским штабом находится на карантине. У нескольких игроков выявлен коронавирус.

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