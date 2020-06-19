Лондон, , 22:19 — REGNUM 19 июня на стадионе «Карроу Роуд» был разыгран матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Норвич Сити» и «Саутгемптон». Игра завершилась уверенной победой «святых» со счетом 3:0.

Самым ценным игроком встречи с оценкой 9,14 был признан 27-летний английский форвард Дэнни Ингс, отличившийся забитым мячом, голевой передачей и совершивший 3 успешных отбора. Точность передач футболиста составила 62%.

«Саутгемптон», одержав 11-ю победу и набрав 37 очков, поднялся на 13-ю строчку. «Норвич Сити» с 21-м баллом остался на последнем месте.

Забитые мячи: Дэнни Ингс (Стюарт Армстронг) 49 — 0:1, Стюарт Армстронг (Дэнни Ингс) 54 — 0:2, Натан Редмонд (Майкл Обафеми) 79 — 0:3.