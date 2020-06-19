Краснодар, , 22:02 — REGNUM 19 июня в городе Сочи на стадионе «Фишт» в рамках матча 23-го тура Российской Премьер-лиги «Сочи» одержали разгромную победу над «Ростовом» со счетом 10:1.

Антон Заболотный и Александр Кокорин получили самую высокую оценку по версии портала whoscored. Футболисты на пару забили 5 мячей.

«Ростов», потерпев крупное поражение, временно остался на 4-й позиции с 58-ю очками. «Сочи», одержав 7-ю победу в сезоне и набрав 27 очков, поднялись на 9-ю строчку.

Забитые мячи: Роман Романов (Хромов) 1 — 0:1, Владимир Абрамов (автогол) 6 — 1:1, Александр Кокорин (Мостовой) 15 — 2:1, Александр Кокорин (Заика) 44 — 3:1, Антон Заболотный (Заика) 45 — 4:1, Антон Заболотный 47 — 5:1, Александр Кокорин (Мостовой) 51 — 6:1, Иван Новосельцев 53 — 7:1, Дмитрий Полоз (Заика) 74 — 8:1, Дмитрий Полоз (Колдунов) 86 — 9:1, Никита Колдунов 87 — 10:1.