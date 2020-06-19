Москва, , 21:44 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» принял решение о проведении жеребьёвки среди владельцев абонементов для прохода на домашние матчи команды в РПЛ в условиях требований о заполняемости трибун не более чем на 10% в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Соответствующее письмо пришло 19 июня на почту всем владельцам абонементов.

«Мы приняли решение провести жеребьёвку среди владельцев абонементов, которые выразят желание попасть на трибуны», — говорится в сообщении.

Для участия в жеребьёвке владелец абонемента должен зайти в личный кабинет пользователя на сайте «Спартака», затем подать заявку на желаемый матч. Пока что доступна возможность принять участие в жеребьёвке на матчи столичной команды против «Уфы» и против «Тамбова». При этом посетитель не ограничен в заявках — он может подать заявку как на один из матчей, так и на оба.

Результаты жеребьёвки среди болельщиков для посещения матча с «Уфой» станут известны 25 июня, с «Тамбовом» — 30 июня. В клубе подчеркнули, что в связи с новыми требованиями не могут гарантировать, что сектор, доставшийся победителям, будет соответствовать сектору абонемента.

Проход на «Открытие Арену» будет осуществляться по паспорту и посадочному талону. Все зрители обязаны быть в масках и перчатках, температура их тела не должна превышать 37,0, а дистанция между болельщиками должна быть не менее 1,5−2 метров.