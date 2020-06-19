Самара, , 20:21 — REGNUM 19 июня в рамках первого матча 23-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2019/20 на стадионе «Самара Арена» «Ахмат» из Грозного одержал крупную победу над «Крыльями Советов» со счетом 4:2.

На два мяча самарской команды за авторством Тараса Бурлака и Максима Глущенкова «Ахмат» ответил четырьмя голами Владимира Ильина (55, 66), Дениса Глушакова (61) и Бернарда Бериши (69).

«Ахмат», одержав 5-ю победу в сезоне и набрав 23 очка, временно выбрался из зоны вылета и поднялся на 13-ю строчку. «Крылья Советов» с 22-мя баллами опустились на последнее место.