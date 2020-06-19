Хабаровск, , 19:26 — REGNUM Несколько клубов Континентальной хоккейной лиги столкнулись с высокими требованиями хабаровского «Амура» за переход нападающего Наиля Якупова.

Согласно информации портала «Бизнес Online», «хабаровчане» запросисли у «Авангарда» компеняацию в размере 120 миллионов рублей, а также молодых игроков Егора Чинахова и Арсения Грицюка, но омский клуб не устроили требования «Амура» и они ответили отказом. Сообщается, что с политикой дальневосточного клуба, помимо «омичей», встретились «Ак Барс» и ЦСКА.

В минувшем сезоне Якупов провел 46 матчей за СКА, в которых набрал 20 (10+10) очков.