Мадрид, , 18:56 — REGNUM Мадридский «Атлетико» до коронавирусной паузы получил крупное предложение по Феликсу.

Согласно данным портала Goal.com, «Атлетико» получал крупное предложение по португальскому нападающему Жоау Феликсу из Англии. Сообщается, что неизвестный клуб предлагал 150 миллионов евро компенсации за переход футболиста.

«Матрасники» отказались от данного предложения. «Атлетико» купил игрока летом 2019 года за 126 миллионов евро.

В этом сезоне на его счету 21 матч в Примере и 7 (6+1) очков по системе «гол+пас».