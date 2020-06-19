Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM СКА решился на грандиозный обмен ради возвращения прав на Алтыбармакяна, который следующий сезон проведет в Северной Америке. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Система «Сочи» в результате сделки пополнилась шестью хоккеистами, включая защитников Даниила Мироманова и Георгия Солянникова, а также нападающих Кирилла Петькова, Даниила Огирчука, Игоря Руденкова и Павла Кукштеля. Отметим, что некоторые из игроков уже имеют опыт выступления в КХЛ и способны усилить состав «сочинцев».

«Армейцы с берегов Невы» заполучили права на нападающего Андрея Алтыбармакяна, который выступал в составе СКА до 2018 года. Также в Петербург отправилась денежная компенсация. За сотню матчей в КХЛ Алтыбармакян набрал 23 (8+15) очков. Следующий сезон Андрей проведет в системе «Чикаго» в АХЛ.