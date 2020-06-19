Мюнхен, Германия, , 18:22 — REGNUM Лерой не продлил контракт с «Манчестер Сити» ради перехода в «Баварию».

Немецкий нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане согласовал условия контракта с мюнхенской «Баварией». Сейчас стороны находятся на стадии переговоров касаемо заработной платы 24-летнего футболиста, утверждает журналитс Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Ранее с уст главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы стало известно, что Лерой Сане отклонил несколько предложений английского клуба о продлении контракта.

«Он отклонил два или три наших предложения, потому что хочет выступать за новый клуб», — упоминал Гвардиола.

Контракт немца истекает в конце следующего сезона, после чего игрок станет свободным агентом и покинет клуб бесплатно. «Сити» рассчитывают договорится с «Баварией» в течении этого межсезонья, стороны занимаются этим в данное время. Трансферная стоимость Сане оценивается в 80 миллионов евро.

Лерой Сане получил разрыв крестообразных связок из-за чего не выходил на поле практически весь сезон, не считая первый матч Суперкубка Англии в августе 2019 года, когда он получил травму.

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