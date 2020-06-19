Сочи, Краснодарский край, , 17:58 — REGNUM ЦСКА потерял права на Бердина в результате обмена с «Сочи».

Согласно информации пресс-службы «сочинцев», «южане» заполучили права на российского вратаря системы «Виннипега» Михаила Бердина. Взамен ЦСКА завладел правами на Ивана Просветова, выступающего за систему «Аризоны».

В минувшем сезоне АХЛ 22-летний Бердин вышел на лед в 40 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счет 20 побед и 2 матча на «ноль». Коэффициент надежности голкипера составил 2,89 при 91% отраженных бросков.

Просветов провел 27 матчей в прошедшем сезоне. 21-летний голкипер одержал 14 побед и отличился одним «сухарем». Коэффициент надежности Просветова составил 2,88 при 90,9% отраженных бросков.