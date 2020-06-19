Дортмунд, Германия, , 17:36 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» объявила о заключении нового контракта с швейцарским голкипером Романом Бюрки. Новое соглашение с 29-летним вратарем рассчитано на три сезона до лета 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

Бюрки присоединился к «шмелям» в 2015 году, прийдя на замену Роману Вайденфеллеру. Трансфер на тот моменту никому не известного воспитанника «Янг Бойз», выступавшего в составе «Фрайбурга», обошелся Дортмунду в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Бюрки провел 29 матчей, пропустив в них 34 мяча. Также на его счету 12 «сухих» матчей. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 11 миллионов евро.