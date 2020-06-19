Ростов-на-Дону, , 17:17 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» разочарован категоричностью футбольного клуба «Сочи» по отношению к оппонентам. Мнением поделился президент команды, первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников.По его словам, ситуация, с которой столкнулся «Ростов», могла произойти с любой командой, передаёт ИА REGNUM.

«Спорт — это одна большая семья. Соблюдение правил фейр-плей — основа это семьи. Наш клуб глубоко разочарован позицией футбольного клуба «Сочи». Мы призываем спортивную общественность обратить внимание на этот случай и дать свою оценку. Спорт — это среда, где все равны. Так было и должно оставаться», — приводит слова Овчинникова пресс-служба гандбольной дружины.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» заявил на матч 23-го тура РПЛ с «Сочи» игроков дубля и воспитанников академии жёлто-синих 2003 года рождения. У ряда игроков основного состава выявили коронавирус, в связи с чем команда находится на карантине. Кубанская команда отказалась перенести футбольную баталию на более поздний срок. Ранее о ситуации высказался донской губернатор Василий Голубев.

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