Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM За нарушение санитарных правил футбольный клуб «Ростов» заплатил слишком высокую цену. На это указал донской губернатор Василий Голубев, комментируя ситуацию с проведением матча 23-го тура Российской премьер-лиги, передаёт ИА REGNUM 19 июня.

«Слов в голове много, говорить не хочется. Потому что, к сожалению, сотни тысяч ростовчан и жителей Ростовской области сегодня с грустью будут смотреть матч футбольного клуба «Ростов». Конечно, мы пожелаем им удачи и успехов, потренируются ребята, но это дорогая, слишком дорогая цена для ФК «Ростов» в этой ситуации», — подчеркнул глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что честь футбольного клуба «Ростов» в выездном матче с «Сочи» будут отстаивать игроки молодёжной команды и воспитанники академии жёлто-синих 2003 года рождения.

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