Рига, , 16:59 — REGNUM Рижское «Динамо» заинтересовано в услугах 37-летнего российского защитника.

Согласно информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», генеральный менеджер рижского «Динамо» Гинтарас Пасте подтвердил информацию об интересе клуба к бывшему защитнику «Салавата Юлаева» Кириллу Кольцову. Ранее сообщалось, что 37-летний защитник рассматривает возможность продолжения карьеры в Риге.

Последним клубом Кольцова был «Автомобилист», за который защитник провел 9 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 2 (0+2) очка.

В общей сложности Кольцов провел 441 матч в КХЛ и набрал 251 (64+187) очков за результативность.

Обратим внимание на то, что выступление рижского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ находиться под вопросом. Клуб остается последней командой в лиге без главного тренера. Также сообщалось, что руководство КХЛ рассматривает вариант с очередным сокращением участников лиги, «рижане» находятся в списке на отчисление.