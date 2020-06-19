Ростов-на-Дону, , 16:51 — REGNUM Честь футбольного клуба «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» будут отстаивать «необстрелянные воробушки». Так охарактеризовал стартовый состав жёлто-синих донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM 19 июня.

«Вы очень сильно огорчили болельщиков футбольного клуба. Я даже не могу слова подобрать. Несмотря на то, что я занимался этой проблемой вчера и последние дни, но, к сожалению, можно заниматься любым вопросом, если в полном объёме были соблюдены все требования санитарных властей. Здесь очевидно требования были нарушены и не соблюдены», — обратился губернатор к министру по физической культуре и спорту региона Самвелу Аракеляну.

«В итоге такой печальный результат на сегодняшний день. И в составе клуба сегодня в Сочи будут играть молодые люди — необстрелянные воробушки, тем более когда на другой половине поля будут мастера футбола. Можно очень много и красиво говорить, но когда происходят такие вещи, слова излишни. Выводы надо делать, и самое главное — не допускать того, что в этом случае случилось», — подчеркнул глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что футбольный клуб «Ростов» заявил на матч 23-го тура Российской премьер-лиги игроков молодёжной команды и воспитанников академии жёлто-синих 2003 года рождения. Основной состав клуба находится на карантине. «Сочи» перенести матч на более поздний срок отказался.

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