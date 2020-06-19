Манчестер, Великобритания, , 16:37 — REGNUM Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане не будет продлевать контракт с клубом.

Согласно сообщениям главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, игрок не хочет оставаться в команде. В случае, если с игроком не получится договориться о новом соглашении, он бесплатно покинет ее летом следующего года.

«Лерой сказал, что не собирается продлевать с нами контракта. Это значит, что он уйдет из «Сити». Это произойдет или этим летом, или следующим, когда его контракт закончится.

Он отклонил два или три наших предложения, потому что хочет выступать за новый клуб. Мы пытались прийти к соглашению после его травмы, но у него другие амбиции, параллельные нашим.

Я расстроен, мы очень хотим его сохранить. При этом мы уважаем его решение, он невероятно приятный, образованный парень», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, что игроком активно интересуется мюнхенская «Бавария», которая уже делала несколько трансферных предложений по немцу, однако «Сити» не устроила цена запроса.

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