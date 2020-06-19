Нур-Султан, , 16:15 — REGNUM Пресс-служба «Барыса» объявила об уходе из клуба 36-летнего защитника Максима Семенова.

«Мы благодарим Максима Петровича за проделанную работу, высокий профессионализм, самоотдачу, классную атмосферу в команде, ценный опыт и отличный пример для молодых игроков на протяжении семи сезонов», — сообщает официальная страница «Барыса» в «Инстаграм».

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Семенов вышел на лед в 17 матчах регулярного чемпионата, набрав 1 (0+1) результативный балл при полезности «-7».

Воспитанник усть-каменогорского хоккея на заре своей карьеры был выбран на драфте НХЛ 2004 года «Торонто» под общим 220-м номером, но заявить о себе за океаном ему суждено не было. Своего пика он достиг в «Барысе», за который выступает с 2013 года. В общей сложности в составе «Барыса» на его счету 47 (5+42) очков в 332 матчах.