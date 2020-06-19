Москва, 19 июня 2020, 15:57 — REGNUM В Москве завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на стадионе «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
ФОК строят в рамках первого этапа реконструкции стадиона. Площадь трёхэтажного здания составляет 7,2 тыс. кв. метров.
«Сейчас завершены монолитные работы и кладка наружных стен. Также подходит к концу монтаж металлоконструкций футбольного манежа», — сказал Антосенко.
В ФОКе планируют разместить футбольное поле, тренажёрные залы, а также залы для индивидуальных видов спорта и административные помещения.
Завершить строительство предполагается до конца 2020 года.