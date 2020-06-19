Барселона, Испания, , 15:56 — REGNUM Бразильский нападающий Неймар должен вернуть «Барселоне» €6,7 млн. об этом 19 июня сообщается на сайте каталонского клуба.

«Барселона» выражает свое удовлетворение решением, принятым сегодня судом», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что суд полностью отклонил требование Неймара о выплате ему €43,6 млн и принял большую часть аргументов, представленных «Барселоной». В результате футболист теперь должен вернуть клубу €6,7 млн.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За продление контракта с он должен был получить €40 млн, но ему выплатили €14 млн. Однако после его решения перейти в ПСЖ каталонский клуб удержал с него оставшиеся €26 млн.

После этого Неймар подал в суд на «Барселону», запросив полный размер бонуса. Клуб, в свою очередь, подал ответный иск, потребовав €75 млн.

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