Оренбург, , 15:39 — REGNUM Главным тренером футбольного клуба «Оренбург» до конца сезона 2019/20 стал Константин Парамонов. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.

«На завершающую часть сезона главным тренером команды заявлен Константин Парамонов, выполнявший обязанности помощника главного тренера в текущем сезоне», — говорится в сообщении.

Парамонов обладает тренерской лицензией категории Pro. В декабре 2019 года он стал помощником главного тренера «Оренбурга» после того, как перешёл из пермской «Звезды».

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае «Оренбург» не стал продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым.

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