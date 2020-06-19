Ростов-на-Дону, , 15:36 — REGNUM В стартовом составе игроков футбольного клуба «Ростов» на матч 23-го тура Российской премьер-лиги значится 11 фамилий. Играть против «Сочи» будут воспитанники академии жёлто-синих, сообщается на странице донской команды в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что юные воспитанники футбольной школы вылетают на матч 23-го тура Российской премьер-лиги в Сочи. Игра состоится на стадионе «Фишт» сегодня, 19 июня, в 20:00 мск.

Ранее в связи с положительными результатами теста на коронавирус у шести игроков «Ростова» руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести футбольную баталию на более поздний срок, однако от «Сочи» был получен отказ.

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