Грозный, , 15:30 — REGNUM Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрить проведение в Грозном матчей под эгидой организации является взвешенным и справедливым, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, оно поспособствует развитию футбола на Северном Кавказе.

Напомним, УЕФА принял решение снять с «Ахмат-Арены» в Грозном запрет на проведение матчей под своей эгидой. Стадион получил соответствующую лицензию, что позволяет ему принимать международные игры и встречи сборных команд.

«Радует, что принято совершенно трезвое, взвешенное и справедливое решение, которое вдохнёт новую жизнь в российский футбол на Кавказе и, в частности, в нашей республике. Я уверен, что этого решения ждали миллионы любителей футбола СКФО, которые хотели наблюдать за выступлениями лучших европейских топ-клубов у себя дома», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Запрет на проведение международных футбольных матчей был введен из соображений безопасности на всей территории Северо-Кавказского федерального округа в 2013 году.

«Официальному разрешению предшествовала большая и очень кропотливая работа специальной совместной комиссии УЕФА, Российского футбольного союза и Премьер-лиги по изучению ситуации на месте в Грозном. Члены комиссии лично смогли убедиться в том, что в Грозном, да и на всей территории Чеченской Республики, нет проблем с безопасностью», — добавил Кадыров.

Напомним, «Ахиат-Арена» была открыта в столице Чечни в 2011 году. В 2013 году стадион принял финал Кубка России, а в 2018 году во время чемпионата мира по футболу в России арена была тренировочной площадкой для сборной Египта.

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